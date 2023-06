Sei feriti in incidente in galleria sulla statale 106

(ANSA) - CATANZARO, 06 GIU - Sei persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto all'interno della galleria Piscopio accaduto nel pomeriggio sulla statale 106 Var/A nel soveratese.

Tre le vetture coinvolte, una Fiat Grande Punto, una Lancia Y ed una Fiat 500L. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato, i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi portate negli ospedali di Catanzaro e Soverato con il supporto dell'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente, e personale dell'Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. (ANSA).