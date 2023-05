Ragazza dispersa, Valditara dispone verifiche sulla sicurezza

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - In riferimento al caso della studentessa dispersa in seguito a un incidente accaduto durante un viaggio d'istruzione in Calabria, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara segue la situazione e ha già chiesto all'Usr della Calabria di fare adeguati accertamenti per verificare che tutte le misure di sicurezza siano state adottate. (ANSA).