Il Reparto mobile della polizia avrà una nuova sede

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAG - E' stato avviato il cantiere per la costruzione della nuova sede del XII Reparto mobile della polizia di Stato di Reggio Calabria, che prevede l'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" e la demolizione di alcune strutture esistenti.

L'intervento, è scritto in una nota, sarà realizzato su un'area di circa 18.000 metri quadrati, preventivamente bonificata, sulla quale insistono due serbatoi delle navi da guerra dell'ex deposito combustibili "Santa Caterina" che saranno rifunzionalizzati ed integrati nelle nuove realizzazioni. La superficie coperta prevista nel progetto è di circa 3.800 metri quadri.

I lavori sono stati affidati all'impresa Repin Srl, aggiudicataria dell'appalto per un importo complessivo di circa 9,2 milioni di euro, mentre la direzione lvori è stata assegnata al Rtp Aici Engineering Srl. L'Agenzia del Demanio, a seguito della convenzione sottoscritta con il ministero dell'Interno, ha assunto il ruolo di Stazione appaltante. Gli interventi avranno una durata complessiva di 3 anni.

Con l'apertura del cantiere, conclude la nota, "prende quindi il via l'edificazione di una struttura con i più elevati standard energetici che consentirà di ottimizzare l'operatività del Reparto mobile a vantaggio dell'intera collettività e a presidio della legalità". (ANSA).