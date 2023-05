Protesta autisti e controllori, bus urbani fermi a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 24 MAG - Bus fermi e servizio di trasporto pubblico urbano temporaneamente sospeso a Cosenza per una protesta dei dipendenti, autisti e controllori di bordo, dell'Amaco, l'azienda di trasporto pubblico della città.

I lavoratori hanno avviato l'azione di protesta dinanzi i cancelli della sede dell'azienda lamentando il mancato pagamento di alcuni stipendi e la condizione dei mezzi di trasporto vecchi e obsoleti. "I mezzi sono vecchi, rotti e pericolosi - ha sostenuto uno dei dipendenti esponendo le ragioni della protesta - per noi e gli utenti. Tutti devono sapere che il servizio viene erogato senza rispettare i requisiti di sicurezza.

Inoltre, ci è stato comunicato che non saranno garantite le prossime mensilità".

I lavoratori sollecitano sulla vicenda l'intervento dell'Amaco, oltre che della Regione e del Comune. Già negli scorsi mesi erano state avviate da parte dei dipendenti iniziative analoghe. (ANSA).