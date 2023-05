Centenario dona 200 mila euro all'ospedale di Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 02 MAG - Un centenario ha donato 200 mila euro all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, in favore dei reparti di oncoematologia. A renderlo noto è l'Azienda ospedaliera.

Il benefattore è Vincenzo Scolastico, di Cosenza, che a dicembre compirà i 100 anni, vissuta tra il lavoro e il volontariato. Il signor Scolastico è stato impiegato all'ufficio Imposte indirette di Cosenza dove trascriveva gli atti notarili; un percorso lavorativo esemplare, contrassegnato da abnegazione e un alto senso del dovere, senza mai un giorno di malattia. Con la sorella, Irma Scolastico, di professione sarta, ha condiviso la sua vita familiare.

A fronte della sua donazione ha chiesto solo che fosse ricordato con una targa in ricordo dei fratelli Scolastico.

Questa mattina la targa è stata affissa al Mariano Santo - polo distaccato dell'ospedale - all'ambulatorio di Ematologia intitolato per l'appunto "Ad Irma e Vincenzo Scolastico". E' stato proprio il signor Scolastico, dopo l'affissione della targa, a consegnare personalmente, nelle mani del commissario Vitaliano De Salazar, l'assegno della donazione, "suscitando la commozione dei presenti per la generosità di un gesto che sintetizza uno stile di vita, esemplare, rivolta ad aiutare il prossimo, contrassegnata da senso civico e riconoscimento del valore di bene comune di un ospedale pubblico". (ANSA).