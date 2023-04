Nessun decesso e 117 nuovi contagi, tasso al 7,12%

(ANSA) - CATANZARO, 28 APR - Sono 117 - ieri erano 206 - i nuovi contagi riscontrati in Calabria a fronte di 1.643 tamponi eseguiti con un tasso di positività del 7,12%. Non si registrano vittime. C'è da registrare un ricovero in più nei reparti di cura (104) mentre rimangono stabili le terapie intensive (4). I guariti sono 631.821 (+132), gli attualmente positivi 990 (-15) e gli isolati a domicilio 882 (-16).

Ad oggi - secondo quanto evidenziano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - i casi ammontano a 636.213. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.329.168.

La situazione a livello provinciale è la seguente: Catanzaro: casi attivi 275 (31 in reparto, 4 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114091 (113643 guariti, 448 deceduti); Cosenza: casi attivi 407 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 360 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189616 (188103 guariti, 1513 deceduti); Crotone: casi attivi 35 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60164 (59879 guariti, 285 deceduti); Reggio: casi attivi 160 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 145 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209949 (209016 guariti, 933 deceduti); Vibo: casi attivi 25 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 20 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53829 (53625 guariti, 204 deceduti). (ANSA).