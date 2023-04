Controlli Nas in mense ospedaliere, irregolarità in tre casi

(ANSA) - CATANZARO, 06 APR - I Carabinieri del Nas di Catanzaro hanno effettuato attività ispettive nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia nell'ambito della campagna nazionale di controllo "Mense ospedaliere" disposta dal Comando centrale carabinieri per la tutela della salute.

I controlli hanno riguardato, in particolare, 13 aziende di ristorazione che hanno in appalto mense ospedaliere sia pubbliche che private. In tre aziende sono state riscontrate irregolarità amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo totale di tremila euro elevate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti in materia di autocontrollo alimentare e carenze igienico sanitarie e strutturali.

In occasione di uno dei controlli, inoltre, è stata disposta la sospensione di un deposito di alimenti annesso ai locali della mensa, attivato, secondo quanto accertato dai Nas, senza autorizzazione sanitaria. (ANSA).