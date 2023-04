Incidenti stradali: un morto e un ferito grave nel Cosentino

(ANSA) - SAN LORENZO DEL VALLO, 04 APR - Un pensionato ottantenne, Antonio Dodaro, è morto ed un'altra persona é rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale accaduto lungo la statale 283 "Delle Terme", nel territorio di San Lorenzo del Vallo.

La vittima era alla guida di un'automobile che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata frontalmente con un furgone condotto dalla persona che è rimasta ferita e che è stata trasferita con l'elisoccorso a Cosenza, dove è stata ricoverata con prognosi riservata nell'ospedale dell'Annunziata.

Sul posto, insieme al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi, ed il personale dell'Anas. (ANSA).