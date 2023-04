Utilizzava il proprio canile per nascondere la droga, arrestato

(ANSA) - SAN VINCENZO LA COSTA, 03 APR - Utilizzava il canile di sua proprietà per nascondere la droga. Un 37enne di San Vincenzo La Costa è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rende con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma, intervenuti nella struttura sospettando fosse un luogo di spaccio, hanno scoperto che per nascondere lo stupefacente l'uomo si serviva degli spazi ritenuti insospettabili del proprio canile. All'interno dell'area utilizzata per ospitare gli animali, infatti, a seguito di una perquisizione, sono stati trovati 131,40 grammi di cocaina e 97,90 grammi hascisc oltre all'occorrente per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. (ANSA).