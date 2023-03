Ferrovie, in Calabria in servizio primo treno ibrido "Blues"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 MAR - Anche in Calabria arriva il primo treno "blues" treno ibrido di ultima generazione con tre modalità di alimentazione: elettrica, diesel e a batterie.

Oggi il primo convoglio è partito dalla Stazione di Reggio Centrale con a bordo il presidente della Regione Roberto Occhiuto, Sabrina De Filippis, direttore business regionale di Trenitalia, Emma Staine, assessore regionale ai trasporti e il sindaco ff di Reggio Calabria Paolo Brunetti.

Il convoglio è il primo di quattrodici treni che saranno consegnati entro il 2025. "Stiamo procedendo - ha detto Occhiuto - a rinnovare tutto il parco treni di questa parte della Calabria. È la dimostrazione del fatto che la Calabria si può governare. Quando mi sono insediato ho trovato una regione che aveva treni di trent'anni fa, adesso si comincia a rinnovare.

L'investimento di 140 milioni di euro consentirà di ridurre gli oneri di servizio con Trenitalia, acquistando questi treni che saranno proprietà della Regione".

Prodotto negli stabilimenti Hitachi di Reggio Calabria il nuovo treno può raggiungere i 160 km/h di velocità massima ed ospitare fino a 300 persone sedute nella composizione a quattro carrozze. Si caratterizza per l'estrema accessibilità per le persone a ridotta mobilità. È dotato di sistemi di videosorveglianza, sia all'interno che all'esterno, monitor informativi LCD e un sistema di climatizzazione che viene regolato in modo automatico sulla base del numero delle persone presenti a bordo. "Questi nuovi treni cambieranno la qualità del viaggio per i passeggeri - ha affermato De Filippis - e assieme ai treni 'pop' già consegnati e quelli di prossima consegna entro il 2024 consentiranno di ridurre l'età media dei treni in circolazione da circa 30 anni a 9 anni. È un risultato eccezionale frutto di questa grande collaborazione con la Regione per un piano di investimenti di circa 220 milioni di euro". "Un treno che è il primo passo per la Calabria del futuro - ha dichiarato l'assessore Staine - e assieme al presidente stiamo puntando molto al rinnovo della dotazione dei treni in Calabria e delle infrastrutture, e ancora più orgoglio ci dà il fatto che il treno è stato costruito qui a Reggio".

