Furto mezzi raccolta rifiuti Comune Polistena, tre arresti

(ANSA) - TAURIANOVA, 29 MAR - I carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno arrestato e posto ai domiciliari tre persone, già note alle forze dell'ordine, ritenute responsabili del furto di due camion per la raccolta dei rifiuti del comune di Polistena rubati nella notte del 20 agosto scorso. Gli arresti dei tre, accusati di furto e ricettazione, sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Palmi, per furto e ricettazione In particolare l'indagine, coordinata dal procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti e dal sostituto Federico Moleti, ha permesso di identificare i due soggetti che quella notte, dopo aver rotto i lucchetti del cancello principale del centro raccolta rifiuti comunale di Polistena, avevano portato via i mezzi parcheggiati all'interno, un furgone e una motrice con la gru e cassone scarrabile, utilizzati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Il furto, per diversi giorni, aveva reso non effettuabile il servizio di nettezza urbana del paese con evidenti disagi per i cittadini e per il Comune. Il terzo soggetto identificato, destinatario di misura cautelare, è il gestore di un'autocarrozzeria all'interno della quale era stato trovato uno dei mezzi rubati. Nei confronti dell'uomo, che all'arrivo dei carabinieri aveva negato di conoscere la provenienza del furgone, l'ipotesi del reato è quella di ricettazione. (ANSA).