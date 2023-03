Covid: calano contagi e tasso, un decesso

(ANSA) - CATANZARO, 29 MAR - Calano i contagi per Covid ed il tasso di positività in Calabria: sono 83 ed il 4,76% (ieri erano stati 93 e il 5,09), con 1.743 tamponi effettuati, in calo rispetto al giorno precedente, quando erano stati 1.828 (totale 4.287.135). I calabresi che hanno contratto il virus sono, complessivamente, 633.414. C'é un nuovo decesso, con il totale che raggiunge quota 3.372. Sono quattro in più i ricoveri nei reparti ordinari (totale 75), mentre diminuiscono di due quelli nelle rianimazioni (2). I guariti sono 629.328 (+53), gli attualmente positivi 714 (+29) e gli isolati a domicilio 637 (+27). I dati sono pubblicati sul Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 244 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 220 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.990 (112.549 guariti, 441 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 195 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.896 (187.394 guariti, 1.502 deceduti).

- Crotone: casi attivi 18 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.021 (59.739 guariti, 282 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 117 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.586 (208.660 guariti, 926 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 31 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.679 (53.477 guariti, 202 deceduti). (ANSA).