Calcio:Catanzaro in visita nel centro clinico San Vitaliano

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAR - Una rappresentanza della società e della squadra del Catanzaro calcio, guidata dal presidente Floriano Noto, é stata in visita nel centro clinico "San Vitaliano". La delegazione era composta, oltre che dal presidente Noto, dal dg Diego Foresti e dai calciatori Stefano Scognamillo e Pietro Cianci.

L'accoglienza da parte dei pazienti e del personale del "San Vitaliano", che tra l'altro ospita un hospice, un reparto dedicato ai malati di Sla e malattie neuromuscolari ed un Centro diagnostico e specialistico, é stata particolarmente festosa dopo che la squadra ha conquistato con largo anticipo rispetto alla fine del campionato la promozione in serie B.

"La nostra società - ha commentato il presidente Noto - si è sempre occupata di sociale e abbiamo partecipato di continuo e con piacere ad iniziative come questa che, in qualche modo, portano un sorriso in luoghi in cui, purtroppo, c'è tanta sofferenza. É una mission che ci siamo prefissati sin da quando la mia famiglia ha preso le redini dell'Unione sportiva. La cosa che mi fa più piacere - ha aggiunto Noto - è che anche i calciatori sono molto sensibili a questo tipo di attività e sono sempre disponibili a partecipare". Ad accogliere gli esponenti giallorossi, il direttore sanitario del "San Vitaliano", Bonaventura Lazzaro, ed Alfredo Citrigno, presidente dell'omonimo gruppo imprenditoriale. "Ringrazio il Catanzaro calcio, ed in particolare il presidente Noto - ha detto Citrigno - per lo splendido regalo che ci ha fatto quest'oggi. Un gesto importante, sicuramente non scontato, che denota grande sensibilità ed attenzione verso il mondo del sociale. È stato un momento molto toccante. I giocatori del Catanzaro hanno segnato stamani il loro gol più significativo, regalando sorrisi ed emozioni agli ospiti del centro clinico San Vitaliano". (ANSA).