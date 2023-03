Trovate dai Cc 25 carcasse di auto abbandonate, una denuncia

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 MAR - Un'area adibita al deposito incontrollato di rifiuti, con all'interno 25 carcasse di autovetture e numerose parti meccaniche e strutturali di veicoli in totale stato di abbandono, è stata scoperta dai carabinieri in località San Cristoforo a Cannavò di Reggio Calabria. Un uomo di 43 anni è stato denunciato in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e gli sono state contestate sanzioni per 7 mila euro oltre che un ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni.

L'attività dei carabinieri si inserisce nel quadro di un servizio a largo raggio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia ambientale. Nel novembre scorso un'analoga attività condotta dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria aveva portato alla denuncia di un 42enne e al sequestro della ditta di rottamazione di veicoli, a Catona in località "Concessa", di cui era titolare, per la presenza nell'area di veicoli fuori uso non correttamente smaltiti oltre che di uno scarico non autorizzato di olii e acque reflue.

(ANSA).