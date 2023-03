Due decessi e 42 nuovi contagi Covid, tasso al 5,16%

(ANSA) - CATANZARO, 27 MAR - Restano stabili i contagi in Calabria. Sono 42 i casi riscontrati, ieri erano 48, a fronte di 814 tamponi eseguiti e con un tasso in crescita, al 5,16%. Due i decessi in più che portano il totale delle vittime a 3.369 dall'inizio della pandemia. Da registrare un ricovero in più nei reparti di cura (66) mentre si mantengono stabili quelli nelle terapie intensive (3). I guariti sono 629.181 (+23), gli attualmente positivi 688 (+17) e gli isolati a domicilio 619 (+16).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 633.238. Il totale dei tamponi è pari a 4.283.564.

A livello provinciale la situazione è la seguente: Catanzaro casi attivi 227 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 205 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112929 (112490 guariti, 439 deceduti); Cosenza: casi attivi 203 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 174 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188841 (187340 guariti, 1501 deceduti); Crotone: casi attivi 18 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60011 (59729 guariti, 282 deceduti); Reggio: casi attivi 95 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209573 (208647 guariti, 926 deceduti); Vibo: casi attivi 37 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53668 (53466 guariti, 202 deceduti). (ANSA).