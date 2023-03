Incendio in area portuale a Reggio, distrutta barca

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 MAR - Un incendio si è sviluppato all'interno di una rimessa di barche che si trova nell'area portuale di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le operazioni sono ancora in corso e occorrerà attendere la fine dell'intervento per stabilire la natura delle fiamme.

Al momento, stando a quanto si apprende sul posto, sembrerebbe che a prendere fuoco e ad andare completamente distrutta sia stata la barca di proprietà dell'Università "Mediterranea" che aveva anche dei pannelli solari.

Fortunatamente non c'era nessuno a bordo e quindi non si sono registrate vittime. All'interno della rimessa sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. (ANSA).