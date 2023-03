Covid, zero decessi e 54 nuovi casi

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAR - Sono 54, ieri erano 73, i nuovi casi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 1.246 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 4,33%. Non ci sono decessi da registrare. In calo i ricoveri nei reparti di cura, - 2 (67); ancora stabili le terapia intensive (3). I guariti sono 629.049 (+164), gli attualmente positivi 732 (-110) e gli isolati a domicilio 662 (-108).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 633.148. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.281.527.

A livello provinciale la situazione è la seguente: Catanzaro: casi attivi 302 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112831 (112392 guariti, 439 deceduti); Cosenza: casi attivi 177 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 151 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188832 (187333 guariti, 1499 deceduti); Crotone: casi attivi 15 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60007 (59725 guariti, 282 deceduti); Reggio: casi attivi 96 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 85 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209558 (208632 guariti, 926 deceduti); Vibo: casi attivi 33 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53662 (53460 guariti, 202 deceduti). (ANSA).