Sindaco Catanzaro,Anas garantirà sicurezza viadotto Bisantis

(ANSA) - CATANZARO, 24 MAR - Le condizioni strutturali del viadotto Bisantis di Catanzaro sono state esaminate nel corso di un incontro che il sindaco, Nicola Fiorita, raccogliendo le sollecitazioni di numerosi cittadini, ha avuto con la Direzione regionale dell'Anas. Sono state esaminate, in particolare, le condizioni di sicurezza per chi percorre a piedi il viadotto "Bisantis" ed i troppi episodi di suicidio che si sono registrati anche negli ultimi tempi.

"I dirigenti dell'Anas - riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune - hanno assicurato al primo cittadino che entro la fine del mese di aprile, nell'ambito dei lavori che attualmente stanno interessando l'infrastruttura, sarà predisposta la collocazione di nuove barriere anti scavalco, che raggiungeranno i tre metri di altezza e nella parte superiore avranno il risvolto verso l'interno. Sarà, comunque, una soluzione provvisoria, anche se necessaria nell'immediato. L'Anas, infatti, in vista della conclusione del complesso intervento di adeguamento anti sismico del viadotto, progetterà apposite barriere che, fatte salve le esigenze di sicurezza e le relative caratteristiche, tengano anche conto dell'aspetto estetico, irrinunciabile visto che si tratta del principale ingresso alla Città capoluogo". (ANSA).