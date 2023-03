Latte non certificato,sequestrate 3,5 tonn. prodotti caseari

(ANSA) - MELICUCCO, 23 MAR - I carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato tre tonnellate e mezzo di prodotti caseari in un'azienda casearia con sede a Melicucco dopo avere riscontrato "gravi anomalie - riferisce una nota stampa - nella tracciabilità del latte utilizzato per la produzione di formaggi e mozzarelle".

"L'attività dei carabinieri, che rientra in una più ampia operazione di verifiche per garantire la sicurezza alimentare in prossimità delle festività pasquali - si aggiunge nel comunicato - ha avuto come obiettivo il controllo di ogni passaggio che un prodotto caseario compie dall'origine fino all'arrivo sulle tavole del consumatore".

Il sequestro è scaturito dal fatto che l'azienda ispezionata utilizzava latte vaccino e ovino la cui provenienza non era certificata, rendendo così impossibile collegare la materia prima al formaggio prodotto. Inoltre, riferiscono ancora i militari, non era stato mai aggiornato il registro di autocontrollo "haccp" e non c'era quindi alcun modo per risalire agli ingredienti utilizzati durante la produzione.

I prodotti sequestrati, in quanto privi di tracciabilità, sono stati distrutti.

A carico del responsabile legale del caseificio sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 3.500 euro, oltre alle spese per la distruzione degli alimenti sequestrati.

