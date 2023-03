Calcio: Promosport, gli arrestati non sono nostri tifosi

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 21 MAR - Le quattro persone arrestate per l'aggressione al sostenitore della Paolana "non sono tifosi della Promosport". A specificarlo, in un comunicato, è la stessa società calcistica di Lamezia Terme in relazione agli arresti eseguiti oggi dalla Polizia per l'aggressione subita da un tifoso della Paolana a conclusione dell'incontro giocato in casa della Promosport l'11 febbraio scorso.

"Subito poco dopo l'accaduto - é detto nella nota - il presidente della Promosport Folino e tutta la società hanno preso le distanze, mostrando vicinanza e collaborazione con le forze dell'ordine. Lo stesso tifoso della Paolana aggredito, in un suo post sulle pagine social, ha ringraziato la Promosport per l'attenzione alla sua persona, chiarendo che ad aggredirlo non fossero stati tifosi della Promosport. Si ringraziano le forze dell'ordine per avere individuato in poco tempo i responsabili". (ANSA).