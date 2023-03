Simula rapina ai danni della donna che assiste, arrestata

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 20 MAR - Ha denunciato al 113 una rapina in casa ai danni dell'anziana che stava assistendo come badante ma alla fine è emerso che a compiere la rapina era stata proprio lei, italiana, con precedenti, coadiuvata dal compagno anche lui con precedenti. E' accaduto a Corigliano Rossano dove gli agenti del Commissariato di Ps hanno arrestato e posto ai domiciliari la coppia.

La donna dopo avere telefonato in preda all'agitazione al 113 per denunciare il fatto, ha raccontato che una persona sconosciuta era entrata nell'abitazione e aveva aggredito fisicamente lei e la padrona di casa allo scopo di appropriarsi di 1.250 euro, strappando e portando via anche una catenina d'oro che l'anziana aveva al collo.

I poliziotti, raccolti i primi elementi di indagine e rilevando diverse incongruenze, hanno approfondito le dichiarazioni acquisendo ulteriori riscontri e riuscendo a delineare un quadro dal quale sono emersi gravi indizi nei confronti della badante e del suo compagno.

A seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione della coppia, inoltre, gli agenti hanno trovato nascosta in un vaso coperto da terriccio, una t-shirt con la quale era stata avvolta la somma di denaro della quale i due si sarebbero appropriati.

(ANSA).