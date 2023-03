Recuperato il corpo della 76ma vittima del naufragio di Cutro, è una bambina

Un'altra vittima del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro, la terza di oggi, è stata recuperata dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. Il 76mo corpo appartiene ad una bambina di un'età presumibile tra i 7 e i 10 anni ed è stato individuato in località Praialonga dai vigili del fuoco impegnati nelle attività di perlustrazione del litorale, a non molta distanza dal luogo della tragedia. In giornata erano stati recuperati altri due corpi appartenenti rispettivamente ad un'altra bambina, di età compresa tra i 5 e i 6 anni, e ad un adulto. La bambina trovata nel pomeriggio, ultima vittima accertata del naufragio di Steccato di Cutro è il 31mo minore morto nella tragedia avvenuta lo scorso 26 febbraio e il ventiduesimo compreso nella fascia d'età tra 0 e 12 anni.