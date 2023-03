Recuperata 75ma vittima,è un adulto

(ANSA) - CUTRO, 11 MAR - E' stata trovata la 75ma vittima del naufragio del barcone di migranti nel mare di Steccato di Cutro dove è in corso la manifestazione con corteo "Fermare la strage subito" promossa da Rete Asilo. Si tratta di un uomo adulto di cui non è stata precisata l'età apparente. Il corpo senza vita è stato individuato al largo da una motovedetta della Guardia costiera in servizio di pattugliamento nella zona della tragedia.

Gli operatori hanno recuperato il corpo che è stato portato a bordo della motovedetta nel porto di Le Castella di Isola Capo Rizzuto. (ANSA).