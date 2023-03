Parente vittima naufragio,invito Meloni?Mi viene da ridere

(ANSA) - CROTONE, 10 MAR - "L'invito della presidente Meloni a Palazzo Chigi? Mi viene da ridere, se non da piangere". Lo dice all'ANSA il parente di una delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro.

"Non lo sapevo", afferma un altro parente, Abib, un ragazzo che nel naufragio ha perso una sorella di 29 anni ed il cognato di 30. "E in ogni caso - aggiunge - di quest'invito non mi interessa nulla. Quello che mi preme, in questo momento, è portare le salme dei miei cari in Afghanistan e poi tornarmene in Germania". (ANSA).