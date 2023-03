Bomba trovata dalla polizia nel Reggino, fatta brillare

(ANSA) - POLISTENA, 08 MAR - Un ordigno di notevoli dimensioni è stato trovato in una zona di campagna nei pressi di Via Muraglia, un'area periferica di Polistena. Sul posto è intervenuta la Polizia che dopo aver isolato la zona ha fatto intervenire gli artificieri della Questura di Reggio Calabria i quali, dopo aver messo in sicurezza l'ordigno, lo hanno fatto brillare nei pressi dell'area industriale di Polistena.

L'ordigno, da quanto si è potuto apprendere, era composto da polvere da sparo ed era collegato ad un dispositivo elettronico.

Sono in corso indagini per capire chi potesse essere l'obiettivo dell'intimidazione. (ANSA).