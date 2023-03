Regione:il 10 Consiglio,dibattito su Autonomia differenziata

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 07 MAR - Il dibattito sull'Autonomia differenziata è il sesto ed ultimo punto dell' ordine del giorno della riunione del Consiglio regionale convocata dal presidente, Filippo Mancuso, per le ore 16 di venerdì 10 marzo.

Al primo punto c'è la Proposta di orovvedimento Amministrativo n. 91/12^ di Iniziativa del consigliere G. Mattiani recante: "Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13, 15, 18, 21, 37, 57 e 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)" - (Relatore: consigliere Mattiani). Seguono l'esame del Testo unificato delle proposte di legge nn. 84/12^, 94/12^ e 132/12^ "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria" - (Relatore consigliere Gentile); della Proposta di legge n.

110/12^ di iniziativa dei consiglieri Mancuso e Fedele, recante: "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato" - (Relatore: consigliere De Francesco); Proposta di legge n. 152/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome" - (Relatore consigliere De Francesco); Proposta di provvedimento amministrativo n.

115/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Bilancio di previsione 2023-2025 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (Epmr)" - (Relatore consigliere Montuoro). (ANSA).