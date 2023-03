Fico, naufragio migranti è ferita indelebile in storia Paese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 04 MAR - "Quanto accaduto a Steccato di Cutro è una ferita indelebile nella storia del nostro Paese.

Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è andato sul posto a rappresentare tutti gli italiani mentre sono sconvolto dalle parole del ministro Piantedosi che dovrà spiegarci bene in aula come sono andati i fatti". Lo ha detto a Vibo Valentia l'ex presidente della Camera Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 stelle.

"Spero che le responsabilità - ha aggiunto - vengano fuori rapidamente perché non è possibile tollerare quello che è successo". Per l'ex presidente della Camera "non bisogna tanto chiedere le dimissioni del titolare del dicastero all'Interno quanto dovrebbe essere quest'ultimo a fare un passo indietro".

