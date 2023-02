Quirinale: tre gli "Alfieri della Repubblica" della Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 24 FEB - Tre dei 30 "Alfieri della Repubblica" nominati oggi dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono calabresi. Sono Maria Grazia Fragale, di 17 anni, Elisaveta Petronela Merfu, di 19, e Francesco Spataro, di 17.

Maria Grazia Fragale, residente a Serrastretta, è stata premiata, secondo quanto è detto nella motivazione, "per la testimonianza di solidarietà che ha offerto nelle sue diverse attività. Per avere favorito l'integrazione di una ragazza ucraina all'interno della classe e per avere aiutato alcuni rifugiati ucraini nell'apprendimento della lingua italiana".

Per Elisaveta Petronela Merfu, di Scalea, il riconoscimento è stato motivato "dall'impegno sociale e dall'attività di volontariato che svolge in favore dei ragazzi più piccoli, dopo aver ricevuto aiuto in un periodo difficile della propria vita".

La giovane, infatti, fa la volontaria nel "Punto luce Save the children" di Scalea, centro da cui ha ricevuto anche assistenza quando era più piccola.

Per quanto riguarda, infine, Francesco Spataro, residente a Celico, la motivazione del riconoscimento é legata alla sua "generosa attività di volontariato attraverso la quale cerca di sensibilizzare i coetanei sull'importanza della condivisione e sul valore del cibo". Spataro, infatti, è un'attivista del Banco alimentare, il cui presidente, tra l'altro, ha partecipato alla cerimonia di consegna degli attestati. (ANSA).