Autofficina abusiva nel catanzarese, cinque denunciati

(ANSA) - DAVOLI, 24 FEB - Cinque persone sono state denunciate in stato di libertà per avere realizzato un'officina meccanica a Davoli risultata totalmente abusiva. I carabinieri della Stazione di Davoli, in collaborazione operativa con i carabinieri forestali del luogo hanno anche sequestrato le attrezzature dell'officina e chiuso i locali.

I cinque, quattro conduttori dell'attività il proprietario e locatario dell'area adibita ad autofficina e deposito, a vario titolo, avrebbero, senza iscrizione alla Camera di Commercio e in assenza di titoli autorizzativi, hanno esercitato l'attività economica in un'area di 1.970 metri quadrati. I cinque saranno sanzionati per 5mila euro ciascuno. Inoltre è stato appurato anche lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali e pericolosi derivati dalla lavorazione, e cioè pneumatici, olii esausti, batterie per auto e pezzi meccanici.

Al momento del controllo dei carabinieri, all'interno dell'officina c'erano 24 veicoli. (ANSA).