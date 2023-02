Picchia la moglie davanti ai figli minori, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 23 FEB - Avrebbe aggredito fisicamente la moglie al culmine di una lite in presenza dei loro due figli minori. Un cinquantunenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Catanzaro per maltrattamenti in famiglia.

I militari della sezione radiomobile sono intervenuti in un'abitazione nell'area sud del capoluogo per una lite tra coniugi. Giunti sul posto hanno trovato la donna che ha raccontato loro di essere stata vittima di un'aggressione da parte del marito aggiungendo che si sarebbe trattato dell'ennesimo episodio di violenza fisica e verbale subito e mai denunciato in precedenza.

L'uomo è stato successivamente condotto in un'altra abitazione agli arresti domiciliari. (ANSA).