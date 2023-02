Manca ecografo in consultorio Unical,occupata struttura

(ANSA) - RENDE, 21 FEB - Il collettivo "Fem. In. Cosentine in lotta" ha occupato il consultorio dell'Università della Calabria, a Rende, lamentando la mancanza di un ecografo .

"La struttura - fa sapere il collettivo - versa in discrete condizioni ma la strumentazione risulta del tutto obsoleta ed inutilizzabile. Le studentesse hanno il diritto di poter effettuare una visita nel luogo che vivono e attraversano ogni giorno, invece non vi sono punti di riferimento per chi vive il campus. Ancor di più per chi non è del luogo, ha problemi a spostarsi o per chi non può permettersi di recarsi da un privato".

Il collettivo chiede, inoltre, un incontro immediato con il commissario dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Antonio Graziano e un nuovo capitolato di spesa, subito, "per far si che nei tempi più celeri si acquisti l'ecografo". (ANSA).