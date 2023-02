Muore durante partita poker, 52enne colto da infarto

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 19 FEB - Un uomo di 52 anni è morto stroncato da un infarto, a Lamezia Terme, mentre, all'interno di una sala giochi in una traversa di piazza Rotonda nel centro della città stava partecipando, assieme ad altri giocatori, ad un torneo di poker texano.

La vittima, originaria di Gioia Tauro, era arrivata in città assieme ad altri amanti della disciplina provenienti anche da altri centri della Calabria per partecipare alla competizione.

Secondo quanto si è potuto apprendere, il cinquantaduenne, durante una delle fasi di gioco, ha improvvisamente accusato un malore ed è caduto a terra senza più riprendere conoscenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i fatti. Presente anche il medico legale. (ANSA).