Droga: in auto con oltre 10 chili di cocaina, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 17 FEB - Viaggiava in auto con dieci chilogrammi e mezzo di cocaina. Un venticinquenne è stato arrestato dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari, in provincia di Cosenza, con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente.

I militari, in servizio di controllo nei pressi dell'area di Salso est, dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, hanno fermato l'autovettura condotta dal giovane che aveva cercato invano di nascondersi dietro un furgone in marcia nella sua stessa direzione.

A seguito di una perquisizione personale e del mezzo, anche con l'ausilio di una unità cinofila, sono stati trovati all'interno di un doppiofondo ricavato nell'abitacolo del veicolo, 10 panetti avvolti da nastro adesivo trasparente, sottovuoto, contenenti cocaina.

Lo stupefacente scoperto e sequestrato una volta immesso nelle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare più di un milione di euro. (ANSA).