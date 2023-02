Covid: casi attivi tornano sotto quota 1000 dopo anni

(ANSA) - CATANZARO, 15 FEB - Tornano sotto quota mille (992) le persone attualmente positive al Covid 19. Un dato che non si registrava dall'ottobre 2020. I nuovi contagi giornalieri sono 97 con un tasso di positività del 4,67%. Quattro le vittime con il totale che sale 3.331. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, ci sono 14 ricoverati in meno in area medica (98) e uno in terapia intensiva (4). Gli isolati a domicilio sono 890 (-42) e i nuovi guariti 150. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.219.159 con 630.229 positivi.

A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 204 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112172 (111740 guariti, 432 deceduti). Cosenza: casi attivi 333 (48 in reparto, 0 in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187612 (186130 guariti, 1482 deceduti). Crotone: casi attivi 27 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59800 (59521 guariti, 279 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 251 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208821 (207902 guariti, 919 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 59 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 52 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53344 (53144 guariti, 200 deceduti). (ANSA).