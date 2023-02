Donna trovata morta in un pozzo, ipotesi suicidio

(ANSA) - CETRARO, 11 FEB - Il corpo senza vita di una donna di 67 anni è stato trovato all'interno di un pozzo, in località Ceramile nel territorio del comune di Cetraro, in provincia di Cosenza.

Ancora ignota la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto si è potuto apprendere, la donna soffriva da tempo di problemi di salute. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un suicidio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma oltre che i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna. I carabinieri stanno procedendo ad effettuare tutti gli accertamenti del caso. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari della donna deceduta. (ANSA).