Scoppio in cantiere Terzo Valico, un operaio morto

(ANSA) - VOLTAGGIO, 07 FEB - Incidente mortale sul lavoro, probabilmente per un'esplosione, in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria, con un operaio morto e un altro ferito. E' successo a Voltaggio (Alessandria). Dalle prime informazioni dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, la vittima è Salvatore Cucè, di 34 anni, di Roccabernarda, nel crotonese.

L'altro operaio è stato trasportato all'ospedale di Novi Ligure.

In corso accertamenti, ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un'attività di scavo: i soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un'esplosione.

"Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto con il General Contractor e con la ditta esterna da cui dipendeva il tecnico". Così in una nota Rete Ferrovia Italiana dopo l'incidente mortale in un cantiere del Terzo Valico, nell'Alessandrino. "Rete Ferroviaria Italiana esprime la propria vicinanza al dolore della famiglia e dei compagni di lavoro dell'operaio deceduto questa notte nel cantiere di Val Lemme del Terzo Valico". Rfi esprime "anche un auspicio di rapida guarigione al collega, attualmente ricoverato, con cui stava operando all'interno della galleria".

I sindacati della categoria degli edili Fillea, Filca e FenealUil di Piemonte e Liguria hanno proclamato unitariamente 24 ore di sciopero dopo l'incidente al Terzo Valico, a Voltaggio (Alessandria) nel quale è morto un operaio. E' stato organizzato un presidio.