Calcio: U.21; test con Serbia e Ucraina in vista Europei

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Una trasferta in Serbia, poi la sfida allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria contro l'Ucraina. La nazionale Under 21 tornerà in campo venerdì 24 e lunedì 27 marzo per le ultime due prove generali in vista della fase finale dell'Europeo, che vedrà impegnati gli Azzurrini a giugno in Romania, in un girone completato da Norvegia, Svizzera e Francia.

Il primo dei due test si giocherà a Backa Topola, contro un avversario già incontrato sei volte a livello di nazionali Under 21: il bilancio è di perfetta parità, con due successi per parte e altrettanti pareggi. Tre giorni dopo sarà invece il turno di Italia-Ucraina, con gli azzurrini che torneranno a giocare a Reggio Calabria dopo oltre 21 anni. (ANSA).