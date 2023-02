Sorpreso mentre tentava di rubare rame, arrestato

(ANSA) - CALOPEZZATI, 06 FEB - Era intento a sezionare diversi cavi rubati in un impianto fotovoltaico alla periferia del comune di Calopezzati ma è stato sorpreso dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Un uomo di 37 anni, di nazionalità romena, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto.

I militari, nel corso di un controllo del territorio mirato a contrastare il fenomeno del furto di rame, hanno trovato il trentasettenne intento a sezionare e caricare su un fuoristrada i cavi rubati nell'impianto fotovoltaico.

Nel corso di una perquisizione, i carabinieri hanno trovato tutti gli strumenti necessari per effettuare i furti di materiale contenente rame. La refurtiva recuperata ammonta a circa dieci quintali di rame. (ANSA).