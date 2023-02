Covid: tre nuovi decessi e 46 contagi, tasso al 4,03%

(ANSA) - CATANZARO, 06 FEB - Sono 46, ieri erano 97, i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 1.141 tamponi processati. Il tasso di positività dal quasi 7% precedente è sceso al 4,03%. Tre sono le persone decedute oggi che sommate alle due di ieri portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.317. In merito ai nuovi ricoveri ce n'è da segnalare solo uno in più nei reparti di cura (125) mentre rimane stabile il dato delle terapie intensive (5). I guariti sono 624.769 (+85), gli attualmente positivi 1.171 (-42) e gli isolati a domicilio 1.041 (-43).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.202.240. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 629.257.

A livello provinciale la situazione della diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 138 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112001 (111572 guariti, 429 deceduti); Cosenza: casi attivi 510 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187123 (185649 guariti, 1474 deceduti); Crotone: casi attivi 28 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59715 (59436 guariti, 279 deceduti); Reggio: casi attivi 295 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 263 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208536 (207620 guariti, 916 deceduti); Vibo: casi attivi 80 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53231 (53031 guariti, 200 deceduti). (ANSA).