Covid: 131 contagi e una vittima, tasso positività 7,77%

(ANSA) - CATANZARO, 04 FEB - Sono 131 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove si registra anche una vittima (3.312 il totale). Il tasso di positività sale lievemente dal 6,53% al 7,77%. In calo - nel saldo tra ingressi e uscite - i ricoverati: -8 in area medica (124) e -1 in terapia intensiva (6). I casi attivi sono 1.198 (-86), gli isolati a domicilio 1.068 (-77) ed i nuovi guariti 216. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.199.697 con 629.114 positivi.

A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 155 (17 in reparto, 6 in terapia intensiva, 132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111964 (111536 guariti, 428 deceduti); Cosenza: casi attivi 494 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187096 (185626 guariti, 1470 deceduti); Crotone: casi attivi 49 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59680 (59401 guariti, 279 deceduti); reggio calabria: casi attivi 310 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208487 (207571 guariti, 916 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 70 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 58 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53210 (53010 guariti, 200 deceduti). (ANSA).