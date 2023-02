Sorpreso in appartamento disabitato,arrestato per furto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 FEB - Aveva ancora in mano una pinza e un palanchino di ferro quando è stato sorpreso e arrestato in flagranza per furto a Reggio Calabria dai carabinieri della sezione Radiomobile. Si tratta di un 39enne, già noto alle forze dell'ordine.

I militari, giunti a seguito della segnalazione di un cittadino insospettito dai rumori che provenivano da un appartamento disabitato, poco distante dalla propria abitazione, hanno subito constatato che la porta d'ingresso dell'appartamento era stata forzata verosimilmente con strumenti di effrazione e che gli ambienti dell'appartamento erano a soqquadro.

Successivamente, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo all'interno di uno dei locali, Sottoposto a perquisizione personale il 39enne è stato trovato in possesso di una pinza e di un palanchino di ferro. Il materiale trovato è stato sequestrato.

