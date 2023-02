Infrastrutture:Mit, per Trasversale Serre pronti 263 milioni

(ANSA) - CATANZARO, 03 FEB - Quasi 263 milioni di euro sono pronti per il cantiere della strada statale 182 delle Serre Calabre, per la costruzione della variante da Vazzano a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"I fondi ci sono: la Corte dei conti - è detto in una nota - ha registrato la delibera Cipess del 27 dicembre scorso, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2022 del Contratto di programma Anas del valore di 4,5 miliardi, rendendo così disponibili le risorse per emanare i bandi. Lo schema di progetto anche. Si tratta di un'opera importante per la viabilità del territorio calabrese. La realizzazione della Trasversale delle Serre, infatti, ha l'obiettivo di migliorare il collegamento Tirreno-Jonio e la connessione delle aree interne della Calabria con la A2 Autostrada del Mediterraneo e la strada statale 106 'Jonica'".

"Vogliamo far ripartire i cantieri - ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini - e sbloccare opere. Non ci fermeremo". (ANSA).