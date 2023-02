Incendio in appartamento a Mendicino, nessun ferito

(ANSA) - MENDICINO, 01 FEB - Un incendio si é sviluppato, per cause in corso d'accertamento, in un appartamento nella frazione "Basso la Motta" di Mendicino. Non si registrano danni a persone poiché nella casa, nel momento in cui si é sviluppato l'incendio, non c'era nessuno.

Le fiamme hanno provocato gravi danni nell'appartamento, che é stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, che hanno circoscritto l'incendio evitando che si propagasse ad altri appartamenti.

Sull' accaduto hanno avviato indagini i carabinieri. Nessuna ipotesi, al momento, viene fatta sulle cause dell'incendio in attesa delle conclusioni degli accertamenti tecnici che sono stati avviati dai vigili del fuoco. (ANSA).