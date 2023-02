Covid: 158 contagi e 4 vittime, tasso di positività in calo

(ANSA) - CATANZARO, 01 FEB - Sono 158 i nuovi contagi Covid in Calabria dove si registrano anche 4 vittime (3.305 il totale da inizio pandemia). Il tasso di positività cala lievemente, passando dal 7,89 al 6,94%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, restano stabili a 136 i ricoverati in area medica e calano di 1 in terapia intensiva (10). I casi attivi sono 1.503 (-5), gli isolati a domicilio 1.357 (-4) ed i nuovi guariti 159. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.193.691 con 628.669 positivi.

A livello provinciale i casi Covid sono così suddivisi: Catanzaro: casi attivi 168 (19 in reparto, 8 in terapia intensiva, 141 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111871 (111444 guariti, 427 deceduti). Cosenza: casi attivi 740 (66 in reparto, 1 in terapia intensiva, 673 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186677 (185212 guariti, 1465 deceduti). Crotone: casi attivi 52 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59641 (59362 guariti, 279 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 336 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 310 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208347 (207432 guariti, 915 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 83 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53157 (52957 guariti, 200 deceduti). (ANSA).