Carabinieri sequestrano 295 kg di prodotti ortofrutticoli

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 FEB - I carabinieri della Stazione di Reggio Calabria-Modena e del Nucleo antisofisticazione e sanità di Reggio Calabria, coadiuvati da personale dell'Asp-dipartimento di prevenzione, hanno sequestrato 295 chili di prodotti ortofrutticoli perché privi di tracciabilità. I frutti sono stati poi distrutti con l'intervento di una ditta di raccolta rifiuti operante nel capoluogo reggino.

Il sequestro è stato fatto nel corso di una verifica in un negozio, nell'ambito di controlli ispettivi a largo raggio finalizzati al contrasto delle violazioni delle norme sulla tutela della salute nel corso dei quali i carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità in materia sanitaria, tra criticità inerenti la conservazione dei prodotti, mancanze del manuale dei controlli - HACCP, e in ordine alla disciplina sanzionatoria della sicurezza alimentare.

Al proprietario dell'esercizio commerciale sono state contestate diverse sanzioni amministrative per un totale di 7.500 euro mentre l'attività ortofrutticola è stata temporaneamente sospesa. (ANSA).