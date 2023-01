Incidenti lavoro: operaio morto, era tra più esperti

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 31 GEN - Era uno degli operai più esperti Felice Costanzo, il 54enne morto nell'incidente sul lavoro accaduto a Lamezia Terme in un'officina autorizzata per la riparazione di camion.

Costanzo é rimasto schiacciato sotto un mezzo pesante sul quale era in corso un intervento di riparazione.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità vengono condotte non dai carabinieri, come si era appreso in un primo tempo, bensì dalla Polizia locale, alcuni operatori della quale hanno sentito le persone che si trovavano insieme a Costanzo nel momento dell'incidente. (ANSA).