Covid: contagi in calo (64) e due decessi, tasso al 4,92%

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - In netto calo in contagi in Calabria: sono 64 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore rispetto ai 137 di ieri. Diminuiscono, come è fisiologico nel fine settimana, i tamponi eseguiti: 1.302, con il tasso di positività perde punti e si posiziona al 4,92 dal precedente 8,39%. Due sono i decessi che portano il totale delle vittime a 3.298.

Aumentano i ricoveri tanto nei reparti di cura, +4 (136) quanto nelle terapie intensive, +1 (12). I guariti sono 125 in più (623.383), gli attualmente positivi 1.595 (-63) e gli isolati a domicilio, +68 (1.447).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - le persone risultate positive al Coronavirus sono 628.276. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.188.436.

A livello provinciale la situazione della diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 147 (25 in reparto, 8 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111783 (111358 guariti, 425 deceduti); Cosenza: casi attivi 911 (67 in reparto, 1 in terapia intensiva, 843 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186364 (184903 guariti, 1461 deceduti); Crotone: casi attivi 37 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59624 (59345 guariti, 279 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 289 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208307 (207392 guariti, 915 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 89 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53132 (52933 guariti, 199 deceduti). (ANSA).