Covid: calano nuovi contagi, lieve aumento del tasso

(ANSA) - CATANZARO, 29 GEN - Calano i contagi da Covid in Calabria, passati dai 150 di ieri a 137. Il tasso di positività registra un lieve aumento, dal 7,53 all'8,39 per cento, ma con un numero di tamponi effettuati in diminuzione rispetto a ieri, 1.632 a fronte di 1.991, con il totale di test che raggiunge quota 4.187.134. Ci sono due decessi in più, che portano la cifra complessiva a 3.296.

Per quanto riguarda i ricoveri, se ne registrano uno in più nelle rianimazioni (totale 11) e uno in meno nei reparti ordinari (132). I casi attivi sono 1.658 (+19), gli isolati a domicilio 1.515 (+19) ed i guariti 623.258 (+116).

Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, le persone che hanno contratto il virus sono state 628.212.

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie.

A livello provinciale la situazione della diffusione del Covid è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 134 (23 in reparto, 8 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111.781 (111.356 guariti, 425 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 935 (68 in reparto, 1 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186.317 (184.857 guariti, 1.460 deceduti).

- Crotone: casi attivi 42 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.609 (59.331 guariti, 278 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 331 (17 in reparto, 2 in terapia intensiva, 312 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208.254 (207.339 guariti, 915 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 92 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 80 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.124 (52.925 guariti, 199 deceduti). (ANSA).