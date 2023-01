Covid: aumentano contagi e ricoveri in area medica

(ANSA) - CATANZARO, 28 GEN - Registrano un aumento i nuovi contagi per Covid in Calabria, passati dai 142 di ieri a 150.

Incremento anche dei ricoveri in area medica, che aumentano di tre unità (totale 133), mentre restano stabili a dieci quelli nelle rianimazioni. Non si registra alcun nuovo decesso, con il totale che resta fermo a 3.294. Sostanzialmente stabile il tasso di positività, che risulta essere il 7,53% (ieri era stato il 7,38). I nuovi tamponi effettuati sono 1.991 (totale 4.185.502).

I casi attivi sono 1.639 (-89), gli isolati a domicilio 1.496 (-92) ed i nuovi guariti 623.142 (+239). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie.

A livello provinciale la situazione della diffusione del Covid è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 163 (23 in reparto, 9 in terapia intensiva, 131 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111.731 (111.306 guariti, 425 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 902 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 834 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186.314 (184.855 guariti, 1.459 deceduti).

- Crotone: casi attivi 50 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.595 (59.317 guariti, 278 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 325 (18 in reparto, 1 in terapia intensiva, 306 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208.213 (207.299 guariti, 914 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 75 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.117 (52918 guariti, 199 deceduti). (ANSA).