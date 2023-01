Covid:in Calabria 142 casi e 3 vittime,stabile la positività

(ANSA) - CATANZARO, 27 GEN - Sono 142 i nuovi contagi da Covid 19 registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Tre le vittime, con il totale da inizio pandemia che arriva 3.294. Il tasso di positività è stabile: 7,38% di oggi contro il 7,12% di ieri. I ricoverati, nel saldo tra ingressi e uscite, calano di 1 in area medica (130), mentre restano stabili a 10 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 1.728 (-162), gli isolati a domicilio 1.588 (-161) ed i nuovi guariti 301. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.183.511 con 627.925 positivi.

A livello provinciale i dati della diffusione del Covid sono i seguenti: Catanzaro: casi attivi 172 (24 in reparto, 9 in terapia intensiva, 139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111695 (111270 guariti, 425 deceduti). Cosenza: casi attivi 961 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 894 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186194 (184735 guariti, 1459 deceduti). Crotone: casi attivi 67 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59563 (59285 guariti, 278 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 331 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208176 (207262 guariti, 914 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 72 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 60 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53104 (52905 guariti, 199 deceduti). (ANSA).